Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Am Montag (21.06.2026), gegen 00.00 Uhr wurde eine 52‑jährige Frau in der Bert‑Brecht‑Straße in Augsburg von der Polizei angehalten.
Die Frau fuhr mit einem E‑Scooter, stürzte auf dem Fahrradschutzstreifen und verletzte sich dabei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0.9 Promille. Die 52-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 52‑jährige Frau.
Die 52‑jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Göggingen – Am Montag (21.06.2026) fuhr ein 26‑jähriger Autofahrer in der Gögginger Straße in Augsburg mit überhöhter Geschwindigkeit.
Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 26‑jährigen Mann.
Der 26‑jährige Mann hat die bulgarische Staatsangehörigkeit.
Haunstetten – Im Zeitraum von Freitag (19.06.2026) bis Sonntag (21.06.2026) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Privatwohnung in der Alpenrosenstraße.
Die Täter entwendeten Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Innenstadt – In der Zeit von Donnerstag (11.06.2026). 18.00 Uhr bis Samstag (20.06.2026), 13.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil in der Paracelsusstraße.
Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge sowie Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Oberhausen – Am Freitag (19.06.2026), gegen 11.00 Uhr, raubte ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße unter Vorhalt eines Messer Bargeld aus der Kasse.
Der bislang unbekannte Täter verhielt sich zunächst wie ein zahlender Kunde. Nachdem die 31-jährige Kassiererin die Kasse öffnete, versuchte der Unbekannte das Geld aus der Kasse zu nehmen. Die Kassiererin versuchte dies zu verhindern und die Kasse zu schließen. Der Unbekannte zog daraufhin ein Messer und griff erneut in die Kasse. Hierbei stach er die Kassiererin in die Hand. [NM(S1] Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend. Auf seiner Flucht passierte er zwei Männer. Auch diese bedrohte er mit dem Messer und setzte seine Flucht fort.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- Ca. 20 Jahre alt
- 170 cm groß
- Schwarze Kapuzenjacke mit aufgezogener Kapuze, Marke Under Armour
- Schwarze Hose
- Schwarz-weiße Schuhe der Marke Nike
- Schwarzer Schal (vor dem Gesicht)
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes.
Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Stadtbergen – Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 22.00 Uhr bis Sonntag (21.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Liegerad aus einem Carport im Wellenburger Weg.
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrades.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Lechhausen – Am Sonntag (21.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern und einer 24-jährigen Frau am Lechufer in der Leipziger Straße.
Gegen 01.00 Uhr saß die 24-Jährige im dortigen Grünstreifen, als die beiden unbekannten Männer auf Fahrrädern den Weg passierten. Im vorbeifahren beleidigten die beiden Männer die 24-Jährige. Im Anschluss kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen der 24-Jährigen und einem der beiden Männer. Die 24-Jährige stürzte dabei zu Boden. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten.
Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben:
- Ca. 175 – 180 cm groß
- Ca. 25-30 Jahre alt
- Normale bis muskulöse Statur
- Osteuropäisches Aussehen
- Hellbraune Hautfarbe
- Mittelange Kopfbehaarung
- Deutsch mit leichtem Akzent
- Bekleidet mit einer kurzen orangenen Hose
- Oberkörperfrei
- Einer der beiden war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.
Die 24-Jährige besitzt die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.
Kissing – Am Sonntag (21.06.2026) ereignete sich ein Badeunfall am Weitmannsee, bei dem ein 20-Jähriger tödlich verunglückt ist.
Gegen 17.00 Uhr begab sich der 20-jährige Schwimmanfänger zunächst in Begleitung eines Freundes ins Wasser. Nach dem gemeinsamen Verlassen begab sich der 20-Jährige offenbar nochmals allein ins Wasser und ertrank. Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte der 20-Jährige letztlich erst durch den Einsatz der DLRG geborgen werden.
Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich verstarb.
Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.
Der 20-Jährige besitzt die beninische Staatsangehörigkeit.
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