Innenstadt – Am Montag (21.06.2026), gegen 00.00 Uhr wurde eine 52‑jährige Frau in der Bert‑Brecht‑Straße in Augsburg von der Polizei angehalten.

Die Frau fuhr mit einem E‑Scooter, stürzte auf dem Fahrradschutzstreifen und verletzte sich dabei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0.9 Promille. Die 52-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 52‑jährige Frau.

Die 52‑jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.