A72, LKR. HOF. Eine Skodafahrerin starb am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Hof-Töpen und Hof-Nord.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es auf der A72 in Fahrtrichtung Bayerisches Vogtland gegen 11.50 Uhr zu stockendem Verkehr. Aus bislang unklaren Gründen fuhr sodann eine 44-jährige Fahrerin eines Skoda aus Gundelsheim (Landkreis Heilbronn) von hinten auf einen vor ihr fahrenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda erheblich beschädigt. Die Frau kam nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb sie wenig später aufgrund ihrer erlittenen schweren Unfallverletzungen.

Der polnische Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die A72 ist derzeit in der betroffenen Fahrtrichtung komplett gesperrt. Es sind örtliche Umleitungen eingerichtet.

Beamte der Verkehrspolizei in Hof sind mit der Unfallaufnahme betraut. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof von einem Unfallsachverständigen unterstützt.