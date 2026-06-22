NEUHAUS AM INN, LKR. PASSAU. Am Sonntag, 21.06.2026, kam es im Bereich Neuhaus am Inn zu mehreren Anrufen mit dem Modus Operandi „Falscher Polizeibeamte“ durch einen bislang unbekannten Täter. Im weiteren Verlauf gelangte eine bisher unbekannte Person unter dem Vorwand, die Wohnanschrift überprüfen zu wollen, in das Gebäude einer 76-Jährigen und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17:50 Uhr erhielt die 76-Jährige einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser teilte ihr mit, dass er Einsatzleiter einer Einbruchsserie sei. Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen sei ein Zettel mit dem Namen der 76-Jährigen aufgefunden worden. Um mögliche Einbruchspuren am Wohnhaus zu überprüfen, kündigte der Anrufer den Besuch eines weiteren Polizeibeamten an.

Wenig später erschien eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnanschrift und gab sich als Kriminalbeamter aus. Unter dem Vorwand, das Gebäude überprüfen zu müssen, durchsuchte die Person die Räumlichkeiten. Dabei entwendete er eine Geldbörse mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag und flüchtete anschließend.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die bislang unbekannte Person bereits zuvor am Sonntagnachmittag gegen 17:45 Uhr im Bereich Neuhaus am Inn gesehen.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

Anfang 20 Jahre

sehr schlanke Statur

ca. 180 cm groß

dunkle Augenfarbe

Dreitagebart

schwarze Jeans

schwarze Sportschuhe

schwarze ärmellose Weste

rotes langärmliges Oberteil

Zeugenaufruf

Personen, die am Sonntag, 21.06.2026, im Bereich Neuhaus am Inn verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur bislang unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Niederbayern unter der Telefonnummer 0851/ 9511-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 22.06.2026, 12:45 Uhr