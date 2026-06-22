PETTSTADT, LKR. BAMBERG. Während eines Gewitters geriet am Montagmorgen eine Scheune nach einem Blitzeinschlag in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannten Teile des Gebäudes vollständig aus.

Gegen 7 Uhr nahm ein Zeuge im Bereich der Fabrikstraße zunächst einen lauten Blitzeinschlag wahr. Wenig später bemerkte er aufsteigenden Rauch über einer Scheune und verständigte den Notruf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl der Scheune bereits in Flammen. Trotz des schnellen Eingreifens brannten der Dachstuhl sowie Teile des Innenbereichs vollständig aus. In der Scheune waren mehrere Fahrzeuge sowie weitere Gerätschaften und Ausrüstung gelagert. Ein Teil der Gegenstände konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Während des Einsatzes gingen im Bereich Pettstadt weitere Blitze nieder. Zu nennenswerten Schäden kam es dabei jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Bamberg war am Brandort und führt die weiteren Ermittlungen.