GMUND AM TEGERNSEE, LKR. MIESBACH. Bei einem Badeunfall kam am Sonntagnachmittag, 21. Juni 2026, ein 22-jähriger Mann im Tegernsee ums Leben. Helfer der Wasserrettung bargen den Mann aus dem See, für ihn kam aber leider jede Hilfe zu spät. Für die Ermittler der Kriminalpolizei ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Zwei Zeugen, welche am Sonntagnachmittag (21.06.2026) im Tegernsee schwammen, stellten gegen 16.00 Uhr in der Nähe des Bootsanlegestegs in Seeglas einen Schwimmer in Not fest und meldeten dies unverzüglich weiter.

Bei dem sofort eingeleiteten Rettungseinsatz suchte die Wasserrettung nach dem Mann, bis der Leblose von der DLRG Gmund gegen 16.30 gefunden und aus dem See geborgen werden konnte. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen leider erfolglos, der junge Mann war verstorben.

Bei ihm handelte es sich um einen 22-jährigen Polen, der gemeinsam mit mehreren Arbeitskollegen einen Badeausflug an den Tegernsee unternommen hatte. Laut späteren Angaben seiner Begleiter wäre der 22-Jährige Nichtschwimmer gewesen und sei deshalb eigentlich nur im seichten Uferbereich im Wasser gewesen. Seine Begleiter hatten ihn zuvor für eine Weile aus den Augen verloren.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Wiessee. Für die Kriminalpolizei übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) vor Ort die weiteren Untersuchungen, die inzwischen von der Kriminalpolizeistation Miesbach geführt werden. Hinweise für ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht, es muss von einem tragischen Badeunfall ausgegangen werden.