GRATTERSDORF, LKR. DEGGENDORF. Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße DEG 9 von Grattersdorf kommend in Richtung Steinberg.

Auf Höhe der Ortschaft Grub kam der Mann alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stahlseil eines dortigen Telefonmasten. Dadurch wurde der Mann von seinem Motorrad geschleudert. Das Zweirad fing anschließend Feuer und brannte nahezu vollständig aus.

Der Motorradfahrer, der aus dem Bereich Eggenfelden stammte, wurde noch durch Ersthelfer an der Unfallstelle versorgt, erlag jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen im Klinikum Deggendorf. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Veröffentlicht: 22.06.2026, 11.06 Uhr