HOHENTHANN, LKR. LANDSHUT. Am Sonntag, 21.06.2026, wurde der Polizeieinsatzzentrale kurz nach 04.00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher mitgeteilt, die sich offenbar im Freibad aufhielten.

Wenig später wurde eine Person aus dieser Gruppe offenbar schwer verletzt aus dem Wasser gezogen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der 20-Jährige aus dem Landkreis Landshut zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht, wo er im Laufe des Tages seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen; derzeit liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor. Vielmehr ist von einem tragischen Unglücksfall, vermutlich beim Sprung in das Becken, auszugehen.

Veröffentlicht: 22.06.2026, 09.45 Uhr