WESTERHEIM. Am Montag, gegen 0:45 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße MN 16 ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Pkw, bei dem der Fahrer tödlich verletzt wurde. Ein 67-Jähriger hatte mit seinem Pkw die Kreisstraße von Westerheim kommend in Richtung Ungerhausen befahren. Im Verlauf einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern und Einsatzkräften erlag der 67-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beauftragte zur genauen Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße MN 16 komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der PI Mindelheim mit Unterstützung der PI Memmingen. Die weiteren abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die PI Mindelheim geführt. Am Einsatz waren neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Erkheim, Günz und Westerheim auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie dem Einsatzleiter Rettungsdienst beteiligt. (PI Mindelheim)