BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Tödliche Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag ein 65 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2204. Zwei weitere Beteiligte zogen sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 18-Jährige aus dem Landkreis Lichtenfels mit ihrem Audi auf der Staatsstraße 2204 von Bad Staffelstein in Richtung Unnersdorf. Beim Abbiegen nach links in die Seestraße stieß sie mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Eine hinter dem Rollerfahrer fahrende 28-Jährige aus Ebern konnte mit ihrem Seat nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte ebenfalls mit dem Audi.

Der 65-Jährige aus dem Landkreis Lichtenfels erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgung verstarb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus. Die beiden Autofahrerinnen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizeistation Bad Staffelstein bei der Klärung des Unfallhergangs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro. Die Staatsstraße 2204 war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.