MINDELHEIM. Am späten Sonntagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 16 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike.

Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße B 16 von Hausen kommend in Richtung Mindelheim. Gleichzeitig überquerte ein 22-Jähriger mit seinem E-Bike die B 16 von einer Ortsverbindungsstraße aus Nassenbeuren kommend in westlicher Fahrtrichtung. Der 22-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt des 20-Jährigen Pkw-Lenkers, wurde im Kreuzungsbereich nahezu ungebremst frontal vom Pkw erfasst und in ein angrenzendes Feld geschleudert. Während der Pkw-Lenker unverletzt blieb, wurde der 22-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße B 16 für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der PI Mindelheim. Ebenfalls an der Unfallstelle befanden sich neben der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt sowie einem Rettungshubschrauber. (PI Mindelheim)

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