NEUBURG AN DER DONAU. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gestern Abend auf der Terrasse eines freistehenden Einfamilienhauses in der Matthias-Bauer-Straße in Heinrichsheim ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21:15 Uhr bemerkte ein Nachbar ein Feuer auf der Terrasse eines Einfamilienhauses und verständigte die Einsatzkräfte. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr begannen er und weiteren Passanten, das Feuer zu bekämpfen und unter Kontrolle zu halten. Den anschließend eintreffenden Feuerwehrkräften gelang es rasch den Brand endgültig zu löschen.

Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Durch das Feuer wurden Terrassenmöbel, Markisen, Fenster und eine Betondecke beschädigt, der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen