909. Einbruch in ein Geschäft für körpernahe Dienstleistungen – Laim

Am Freitag, 19.06.2026, gegen 01:50 Uhr, bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Geschäft für körpernahe Dienstleistungen. Dabei konnte er zwei Personen im Geschäft wahrnehmen, die anschließend vom Tatort flüchteten. Daraufhin verständigte er direkt den Polizeinotruf 110.

Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Im Inneren wurden die Geschäftsräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Die beiden bislang unbekannten Täter wurden als männlich beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover, Mundschutz sowie Handschuhe. Einer der Täter trug dunkle Schuhe, der andere helle Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Lautensackstraße, Friedenheimer Brücke und Schäufeleinstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

910. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad – Unterschleißheim

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Freising und einem Pkw Porsche die Ingolstädter Straße stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 68-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Leichtkraftrad Yamaha die Kreuzstraße stadtauswärts.

An der Kreuzung der Ingolstädter Straße und der Kreuzstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der 68-Jährige von dem Leichtkraftrad gestoßen und hierdurch verletzt. Er wurde im Anschluss durch die Luftrettung in ein Klinikum verbracht. Die 41-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Das Leichtkraftrad wurde hierbei total beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung der Ingolstädter Straße, der Verkehr wurde abgeleitet.

911. Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus, mehrere Personen verletzt – Isarvorstadt

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Deutscher als Fahrer eines Linienbusses die Lindwurmstraße stadteinwärts auf dem zweiten von insgesamt zwei vorhandenen Fahrstreifen.

Vor dem Linienbus befand sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw VW, Tiguan. Dieser beabsichtigte, an einem links haltenden Linienbus vorbeizufahren und bremste hierbei ohne erkennbaren Anlass stark ab. Der 54-jährige Fahrer des Linienbusses musste im Zuge dessen eine Gefahrenbremsung durchführen.

Der Fahrer des Pkw VW Tiguan entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Durch die abrupte Bremsung stürzten mehrere Fahrgäste im Innenraum des Linienbusses zu Boden. Hierdurch wurden 14 Personen verletzt. Fünf Fahrgäste wurden durch Rettungswägen in Kliniken verbracht. Im Innenraum des Linienbusses entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Während der Unfallaufnahme war die Lindwurmstraße stadteinwärts lediglich einspurig befahrbar. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem beteiligten PKW, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

912. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Riem

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 18:15 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit kroatischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kleintransporter, Iveco, die Paul-Henri-Spaak-Straße stadtauswärts.

Zur selben Zeit befuhr eine 50-Jährige mit kosovarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW, die Straße „Am Messefreigelände“ stadtauswärts. An der Einmündung zur Paul-Henri-Spaak-Straße beabsichtigte die 50-Jährige, nach links in diese einzubiegen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW.

Die 50-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 26-Jährige benötigte vor Ort keine ärztliche Behandlung.

An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Durch den Zusammenstoß wurde ebenfalls der Asphalt der Fahrbahn beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

913. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Moosach

Am Freitag, den 19.06.2026, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit italienischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, den Georg-Brauchle-Ring stadtauswärts. Hierbei befuhr er den dritten von drei vorhandenen Fahrstreifen.

Zeitgleich befuhr eine 26-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München und einem Kraftrad, Yamaha, den Georg-Brauchle-Ring in die gleiche Richtung, auf dem zweiten von drei Fahrstreifen. An der Kreuzung zur Riesstraße nahm der 24-Jährige einen Fahrstreifenwechsel vor. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 26-Jährige stürzte hierdurch und wurde verletzt. Im Anschluss wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 24-Jährige benötigte vor Ort keine ärztliche Behandlung.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Das Kraftrad wurde hierbei totalbeschädigt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Georg-Brauchle-Ring stadtauswärts gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.