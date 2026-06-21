HOHENLINDEN, LKR: EBERSBERG. Am gestrigen Samstag kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Ortsteil von Hohenlinden. Es wurde niemand verletzt.

Kurz nach 11:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Neupullach alarmiert. Dort brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Einem Großaufgebot der Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern und die Flammen zu löschen. Alle Bewohner konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Speziell beschulte Brandfahnder werden in den kommenden Tagen den Brandort begutachten