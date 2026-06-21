NÜRNBERG. (581) Am Freitagnachmittag (19.06.2026) brach im Keller eines Mehrfamilienhauses im Nürnberger Osten ein Brand aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.



Gegen 16:15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über eine starke Rauchentwicklung in der Welserstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und der Berufsfeuerwehr Nürnberg bestätigte sich die Meldung. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch. Die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Michael Sebald