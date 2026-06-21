ALLERSBERG. (580) Am frühen Sonntagmorgen (21.06.2026) geriet eine Scheune in Göggelsbuch (Lkrs. Roth) in Brand. Das Gebäude brannte vollständig nieder. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen.



Gegen 03:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Scheunenbrand in der Gustav-Schreier-Straße ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hilpoltstein und der Freiwilligen Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Zahlreiche Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz. Die Scheune brannte vollständig nieder.

Personen oder Tiere kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundertausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur bislang unbekannten Brandursache, führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.



Erstellt durch: Michael Sebald