NÜRNBERG. (579) Am Freitagnachmittag (19.06.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil St. Johannis zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 37-Jähriger erlitt hierbei eine Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers. Polizeibeamte nahmen einen 49-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.



Gegen 14:50 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Verbrauchermarkt im Kirchenweg ein. Hierbei erlitt ein 37-jähriger Mann mutmaßlich durch seinen Kontrahenten eine Schnittverletzung mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West trafen vor Ort den 49-jährigen rumänischen Tatverdächtigen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Der Rettungsdienst versorgte den 37-jährigen deutschen Geschädigten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Männern aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit, in dessen Verlauf der 49-Jährige dem 37-Jährigen mutmaßlich die Verletzung beibrachte.

Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen in eine Fachklinik.

Gegen den 49-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Sebald