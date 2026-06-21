GRAINAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagabend, 20. Juni 2026, ereignete sich am Kleinen Waxenstein zwischen Hammersbach und Manndl ein tragischer Bergunfall mit tödlichem Ausgang. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Murnau übernahm die Ermittlungen.

Am Samstagabend (20. Juni 2026) starteten ein 19- und 20jähriger Bergsteiger, von Hammersbach aus in Richtung kleiner Waxenstein bei Grainau. Dabei mussten leichte Kletterstellen und abschüssiges Gelände überwunden werden. Unterhalb des sog. Mannls kam es zum Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es auf ca. 1700 Metern Höhe zu einem Griffausbruch, der als Halt für den 19-jährigen diente. Dieser stürzte ca. 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Dem Verunglückten war die Tour bekannt, er hatte diese in der Vergangenheit bereits mehrmals begangen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergwacht Grainau, sowie der Notarzt konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Insgesamt waren zahlreiche Kräfte der Bergwacht Grainau sowie Einsatzkräfte des KID-Berg im Einsatz.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Verstorbenen wurden ein Polizeihubschrauber sowie zwei Beamte der örtlich zuständigen Alpinen Einsatzgruppe hinzugezogen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch einen staatlich geprüften Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe West der Grenzpolizeiinspektion Murnau geführt.