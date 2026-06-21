Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Am Samstag (20.06.2026) kam es am Königsplatz zu einer Bedrohung und Beleidung durch einen 43-Jährigen.
Gegen 22.30 Uhr kam die Polizei zu einer streitenden Personengruppe hinzu. Ein 43-jähriger Mann beleidigte eine 18-Jährige in Begleitung ihres 19-jährigen Partners. Als der 19-Jährige den Mann zur Rede stellte, erhob dieser drohend seine Hand. Die Polizei schritt ein und trennte die Parteien.
Dem 43-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.
Gegen den 43-jährigen Mann wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.
Der 43-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Freitag (19.06.2026) entwendete ein 49-Jähriger Getränke aus einem Supermarkt in der Halderstraße.
Gegen 16.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter den Diebstahl und sprach den 49-jährigen Mann an. Dieser beleidigte und bedrohte daraufhin den 22-jährigen Mitarbeiter, welcher zwischenzeitlich die Polizei verständigte.
Bei Eintreffen der Polizei beleidigte der 49-Jährige auch einen der Beamten. Da der 49-Jährige erst am Vortag aus einer Justizvollzuganstalt entlassen wurde, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest.
Der 49-jährige Mann wurde in die Arresträume des Polizeipräsidiums verbracht und am 20.06.2026 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Bedrohung, Beleidigung und Diebstahl. Der 49-jährige Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.
Der 49-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Göggingen – In der Zeit von Donnerstag (18.06.2026), 20.00 Uhr bis Freitag (19.06.2026), 07.45 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter ein Pedelec von einem Fahrradständer aus der Flößerstraße.
Der oder die Täter entwendeten das abgesperrte Pedelec, indem das Fahrradschloss aufgebrochen wurde.
Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls eines Fahrrads im besonders schweren Fall.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.
Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (18.06.2026), 19.00 Uhr bis Freitag (19.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter ein Kleinkraftrad aus der Oskar-von-Miller-Straße.
Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls eines Kraftrades im besonders schweren Fall.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.
Oberhausen – Am Samstag (20.06.2026) war ein 57-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw in der Stuttgarter Straße unterwegs.
Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
Der 57-Jährige hat die litauische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Samstag (20.06.2026), zwischen 02.00 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen BMW in der Eichendorffstraße.
Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden vorne links im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.
Pfersee – Am Samstag (20.06.2026), gegen 09.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Seat in der Franz-Kobinger-Straße.
Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz eines Supermarktes. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.
Autobahn A8 / FR Stuttgart / AS Adelzhausen – Am Freitag (19.06.2026) kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete.
Gegen 08.15 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache wechselte er plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dort einen 35-jährigen Pkw-Fahrer. Der 35-Jährige wich auf den linken Fahrstreifen aus. Ein dort fahrender 38-jähriger Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.
Beide Männer wurden leicht verletzt. Der Pkw des 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete.
Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt zum Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: