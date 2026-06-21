Innenstadt – Am Samstag (20.06.2026) kam es am Königsplatz zu einer Bedrohung und Beleidung durch einen 43-Jährigen.

Gegen 22.30 Uhr kam die Polizei zu einer streitenden Personengruppe hinzu. Ein 43-jähriger Mann beleidigte eine 18-Jährige in Begleitung ihres 19-jährigen Partners. Als der 19-Jährige den Mann zur Rede stellte, erhob dieser drohend seine Hand. Die Polizei schritt ein und trennte die Parteien.

Dem 43-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Gegen den 43-jährigen Mann wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Der 43-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.