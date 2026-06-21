WUNSIEDEL. Während eines Public Viewings auf dem Marktplatz zeigte ein Fußballfan den Hitlergruß. Umstehende Besucher reagierten sofort und verständigten die Polizei.

Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, während der zweiten Halbzeit des Fußball WM Spiels Deutschland gegen Elfenbeinküste, zeigte ein 24 Jahre alter Mann aus Selb auf dem Marktplatz den Hitlergruß und skandierte die dazugehörige Parole. Andere Fußballfans griffen ein und unterbanden das Verhalten des Mannes.

Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.