POLLING, LKR. MÜHLDORF A. INN. Am Samstag, 20. Juni 2026, kam es zu einem Brand an einem Wohngebäude in Polling. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Am Samstagvormittag (20. Juni 2026), gegen 10.35 Uhr, wurde durch die Bewohner über die Integrierte Leitstelle Traunstein eine starke Rauchentwicklung im Dachboden an einem Einfamilienhaus in Polling mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Feuer im Bereich des Dachgeschosses festgestellt. Dank des raschen Einschreitens und der Zusammenarbeit der Feuerwehren Mühldorf und Polling konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Im weiteren Verlauf übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden diese durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.