HOF. Unbekannte beschmierten die Wand eines Mehrparteienhauses mit einem großflächigen Schriftzug. Die Kriminalpolizei Hof sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, sprühten Unbekannte eine ausländerfeindliche Parole an die Fassade eines Mehrparteienhauses in der Stephanstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Stephanstraße beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

