Landshut. Der 67-Jährige, welcher seit dem 17.06.2026 vermisst war, wurde im Stadtgebiet Landshut tot aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

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Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Bachl, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 0