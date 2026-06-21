MEMMINGEN. Am Samstag, 20.06.2026 gegen 22:15 Uhr, bemerkte ein Passant in der Schlachthofstraße Rauch, welcher aus einer Industriehalle drang. Die sofort nach Brandentdeckung alarmierten Feuerwehren aus Memmingen, Amendingen und Steinheim konnten in der Halle einen brennenden Transporter feststellen und ablöschen. Das Übergreifen des Feuers auf die Halle konnte verhindert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Warum der Transporter brannte, ist bislang unklar. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aber nicht vor. Für die Brandbekämpfung waren 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geführt. KPI Memmingen – KDD

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