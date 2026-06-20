MÜHLDORF A. INN. Seit Freitagabend, 19. Juni 2026, wird der 67-jährige Josef Wanner aus einer Wohngruppe der Stiftung Ecksberg vermisst. Zuletzt gelesen wurde der Mann Freitagnachmittag am Bahnhof Mühldorf. Herr Wanner sollte mit dem Zug in Richtung München unterwegs sein, ist bislang jedoch nicht an seinem Zeil im Bereich Fürstenfeldbruck angekommen. Es kann sein, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Mühldorf bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort.

Seit Freitagabend (19. Juni 2026), sucht die Polizeiinspektion Mühldorf den 67-jährigen Herrn Wanner Josef aus einer Außenwohngruppe der Stiftung Ecksberg. Herr Wanner wurde zuletzt am Freitagnachmittag am Bahnhof Mühldorf gesehen, von wo aus er mit dem Zug in Richtung München fahren sollte, jedoch bislang nicht an seinem Ziel im Bereich Fürstenfeldbruck angekommen ist.

Herr Wanner ist 172 cm groß, ca. 95 kg schwer und hat eine untersetzte Statur. Er hat eine Vollglatze mit auffällig sichtbaren OP-Narben, leidet an einer Lähmung des linken Armes und hat einen leicht schwankenden Gang.

Der Vermisste ist starker Raucher und wie folgt bekleidet: blau-schwarze dünne Jacke, blaue Jeans, schwarzes T-Shirt. Herr Wanner könnte ein dunkelblaues Trucker-Cap mit der orangefarbenen Aufschrift „Schweinsbraten Wanner“ tragen und daran zu erkennen sein.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Wanner sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizeiinspektion Mühldorf bittet deshalb Zeugen, die Herrn Wanner gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.