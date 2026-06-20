GRÄFENBERG, LKR. FORCHHEIM. Ein Radfahrer stürzte am Samstagabend auf einer Kreisstraße nahe Gräfenberg eine angrenzende Wiese hinab und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei Ebermannstadt ermittelt zum Unfallhergang und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus dem Landkreis Nürnberger Land kurz nach 20 Uhr alleine mit dem Rennrad zwischen den Gräfenberger Ortsteilen Kasberg und Walkersbrunn unterwegs. Vor dem Ortseingang Walkersbrunn geriet der 69-jährige Deutsche auf abschüssiger Strecke aus noch unbekannten Gründen nach links ins Bankett und stürzte die angrenzende Wiese hinab. Anhaltspunkte auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bislang nicht. Trotz getragenen Schutzhelmes erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen und verlor wohl sofort das Bewusstsein. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch eine alarmierte Streife der Polizei Forchheim und hinzugeeilte Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. Der Mittelfranke starb noch an der Unfallstelle.

Beamte der Polizei Ebermannstadt sind mit der Unfallaufnahme betraut und gehen der Frage nach der Sturzursache nach. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Sachverständiger bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Die Freiwillige Feuerwehr Walkersbrunn war mit zahlreichen Kräften vor Ort und half bei den Verkehrsmaßnahmen sowie mit technischem Gerät. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 09194/7388-0 bei der Polizei Ebermannstadt zu melden.