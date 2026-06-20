PASSAU. Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen und der parteipolitischen Veranstaltung zieht die Polizei für den heutigen Samstag, 20.06.2026, eine vorläufige Abschlussbilanz.

Das Polizeipräsidium Niederbayern wurde von einer Vielzahl von Einsatzkräften, u. a. der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie aus den Polizeipräsidien Oberbayern-Süd, Oberbayern-Nord, München, Mittelfranken, Schwaben Süd-West, Oberpfalz, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie der Bundespolizei unterstützt.

Die Versammlungen im Laufe des Tages verliefen aus Sicht der Polizei weitgehend störungsfrei. Vereinzelt kam es zu kurzzeitigen Blockadeversuchen sowie kleineren Spontanversammlungen. Der Verlauf der Veranstaltungen und Versammlungen wurde dabei jedoch nicht beeinträchtigt. Nach vorläufigen Einschätzungen der Polizei dürfte die Anzahl der Versammlungsteilnehmer bei über 1.500 liegen.

Wegen einer Sitzblockade sind bei vier Personen die Personalien festgestellt worden. Gegen eine 28-jährige Frau mit mosambikanischer Staatsangehörigkeit wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Vermummungsverbot nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz eingeleitet. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine größere Personengruppe wollte sich vom genehmigten Aufzugsweg absetzen und eine Polizeikette durchbrechen. Die eingesetzten Polizeikräfte versuchten dies durch Zurückdrängen zu unterbinden. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen musste gegen einzelne Personen Pfefferspray eingesetzt werden.

Wegen des Verdachts der Beleidigung wurden gegen mehrere Personen nach Anbringen von Schriftzügen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurden gegen zwei Teilnehmer der parteipolitischen Veranstaltung Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation eingeleitet.

Im Bereich der Pionierstraße sowie der Messestraße kam es kurz nach 10.00 Uhr aufgrund hohen Verkehrsaufkommens kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, sodass eine Umleitungsstrecke eingerichtet wurde.

Eine große Sportveranstaltung, die zeitgleich mit den Versammlungen stattfand und zum Teil auch den Bereich des Messegeländes tangierte, verlief störungsfrei.

Polizeivizepräsident Sika: „Der Einsatz stellt aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen und Versammlungen hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Insgesamt ziehen wir aus polizeilicher Sicht zum bisherigen Verlauf des Einsatztages eine positive Bilanz. Mein Dank gilt allen eingesetzten Kräften, die mit großem Engagement zu diesem bislang positiven Einsatzverlauf beigetragen haben sowie allen beteiligten Behörden für die professionelle und gute Zusammenarbeit. Ich möchte aber auch der Bevölkerung für ihr Verständnis danken, dass sie für die zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen unseren Einsatzkräften entgegengebracht hat.“

Veröffentlicht: 20.06.2026, 21.50 Uhr