DINGOLFING/FRONTENHAUSEN. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 29-Jähriger seine Mutter bedroht haben.

Der Sohn habe mittlerweile das Haus im Dingolfinger Süden verlassen und ist mit seinem Fahrzeug weggefahren. Der Pkw des Mannes konnte zwischenzeitlich von Einsatzkräften im Bereich Frontenhausen verlassen aufgefunden werden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Derzeit laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.

Veröffentlicht: 20.06.2026, 19.35 Uhr