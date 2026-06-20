KEMPTEN IM ALLGÄU. Am Samstag, 20.06.2026, kam es in Kempten in der Breslauer Straße zu einem Brand zweier größerer Müllhäuser.

Es handelte sich hierbei um gemeinschaftlich genutzte Müllhäuser im Bereich eines Mehrparteienkomplexes. Die Gebäude waren aus Holz und beinhalteten zudem diverse Lagerräume. Gegen 10:00 Uhr bemerkte ein Passant, dass aus dem Dach eines der Gebäude weißer Rauch drang. Er erkannte zuvor zwei Kinder die aus diesem Bereich mit Tretrollern die Örtlichkeit zügig verließen. Die Rufe des Mitteilers wurde durch einen privat anwesenden Polizeibeamten der PI Kempten bemerkt. Dieser und weitere Bekannte befanden sich auf einem benachbarten Grundstück und waren im Besitz eines privaten, älteren, Feuerwehrautos. Auf diesem Feuerwehrauto befand sich noch intakte Ausrüstung und die Personen begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten unter fachkundiger Nutzung eines sich in der Nähe befindlichen Hydranten bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Sankt Mang und Kempten. Durch das frühe Eingreifen der Privatpersonen und das schnelle Eintreffen der Feuerwehren konnte letztendlich ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Die beiden Holzhäuser befanden sich innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand und wurden vollständig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung zerbarsten an umliegenden Gebäuden teilweise erste Fensterscheiben. Es wurde jedoch niemand verletzt und sämtliche Wohnungen blieben bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Vor Ort befanden sich circa 70 Kräfte der Feuerwehren Sankt Mang und Kempten und weiterhin etwa 80 Kräfte des Rettungsdienstes. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie durch der Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt. Zeugen die im Zeitraum des 20.06.2026 zwischen 09 Uhr und 10 Uhr im Bereich der Breslauer Straße verdächtigte Bemerkungen gemacht haben oder nähere Angaben zum Brand machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 zu melden. (KPI Memmingen/KDD)

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