DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Ein junger Mann ist am Freitag in einem See im Landkreis Coburg ertrunken. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zu den Todesumständen.

Der Mann aus dem Landkreis Coburg befand sich am Freitagabend mit einigen Bekannten am Ufer eines Sees nahe Dörfles-Esbach. Als der 24-jährige Deutsche zum Schwimmen ins Wasser ging und nach einiger Zeit nicht mehr zurückkehrte, alarmierten seine Begleiter den Notruf. Herbeigeeilten Rettungstauchern gelang es noch, den untergegangenen jungen Mann aus dem Gewässer zu bergen und medizinische Notfallmaßnahmen einzuleiten. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen in ein nahe gelegenes Klinikum, wo die Ärzte nach vergeblicher Reanimation nur noch seinen Tod feststellen konnten.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zu den Umständen des Badetodes aufgenommen.