Der 51-jährige Frederico Salvatore wurde zuletzt am Samstagvormittag, gegen 09.00 Uhr, in einem Krankenhaus in der Juliuspromenade gesehen. Seitdem ist der Mann verschwunden. Dem Sachstand nach ist der Mann nicht orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei sucht zur Stunde nach dem Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 190 cm groß bei schlanker Statur

Dunkelgraue Haare

Trägt ggf. eine rote Basecap

Darüber hinaus ist zur Bekleidung nichts bekannt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.