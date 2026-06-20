PASSAU. Am heutigen Samstag (20.06.2026) finden in Passau hauptsächlich im Bereich der Dreiländerhalle mehrere Versammlungen und Veranstaltungen statt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz.

Bislang ist der Verlauf größtenteils störungsfrei. Im Laufe einer sich fortbewegenden Versammlung in der Pionierstraße wurde ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet. Außerdem wollten einzelne Teilnehmer die genehmigte Strecke verlassen, weshalb Einsatzkräfte vor Ort einschreiten mussten. Der weitere Verlauf wurde jedoch nicht beeinträchtigt.

Im Bereich um die Dreiländerhalle, insbesondere der Pionierstraße, kommt es immer wieder zu Verkehrsstörungen und Umleitungen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern ist bei Fragen unter der 0152/02385853 erreichbar.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 0152/02385853

Veröffentlicht: 20.06.2026, 10:48