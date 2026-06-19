MEMMINGEN. Am Freitagmittag, 19.06.2026, führte ein größerer Polizeieinsatz zu Absperrmaßnahmen im Innenstadtbereich von Memmingen. Hiervon betroffen waren die Bereiche Kalchstraße und Hallhof. Den Maßnahmen ging ein Fund von alten Chemikalien in einer Apotheke voraus, deren Inhalt zunächst nicht bestimmt werden konnte. Im Zuge dessen erfolgte die Hinzuziehung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes, um die Behältnisse zu bergen. Die Bergung und anschließende Vernichtung der Chemikalien konnte ohne Zwischenfälle durchgeführt werden. Alle Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung zwischen den vor befindlichen Sicherheitsbehörden der Stadt Memmingen, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei. Die Einsatzmaßnahmen liefen gegen10:30 Uhr an und endeten um 17:15 Uhr. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. (PI Memmingen)