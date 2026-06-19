Lechhausen – Am Donnerstag (18.06.2026) pöbelte ein 79-Jähriger mehrere Gäste in einer Eisdiele in der Neuburger Straße an. Da er sich nach Aufforderung des Inhabers weigerte diese zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann in der Eisdiele und forderten ihn abermals auf, das Lokal zu verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde ein Platzverweis gegen den 79-Jährigen ausgesprochen. Da er auch diesem nicht nachkam und weiterhin renitent war, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 79-Jährige Widerstand, indem er u.a. eine Polizeibeamtin schlug.

Der Mann wurde anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen.

Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Die Polizei ermittelt gegen den 79-Jährigen nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch.

Der 79-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen- Am Donnerstag (18.06.2026) kam es in der Behringerstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife Personen an einer offenen Feuerstelle am Lechufer. Es stellte sich heraus, dass gegen einen 33-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg vorlag.

Nach Bekanntgabe des Haftbefehls durch die Polizeibeamten flüchtete der Mann zu Fuß und stieß hierbei einen Polizeibeamten zu Boden und kratzte eine Polizeibeamtin.

Der 33-Jährige konnte eingeholt und verhaftet werden.

Der Richter setzte im weiteren Verlauf den Haftbefehl außer Vollzug.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Ein Beamter war nicht mehr dienstfähig.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.