Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Am Freitag (19.06.2026) befuhr ein 29-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem E-Scooter die Schießgrabenstraße.
Gegen 03.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem zeigte der Mann drogentypisches Verhalten.
Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol und nach dem Straßenverkehrsgesetz.
Der 29-Jährige hat die deutsche Staatsbürgerschaft.
Lechhausen – Am Donnerstag (18.06.2026) pöbelte ein 79-Jähriger mehrere Gäste in einer Eisdiele in der Neuburger Straße an. Da er sich nach Aufforderung des Inhabers weigerte diese zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen.
Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann in der Eisdiele und forderten ihn abermals auf, das Lokal zu verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde ein Platzverweis gegen den 79-Jährigen ausgesprochen. Da er auch diesem nicht nachkam und weiterhin renitent war, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 79-Jährige Widerstand, indem er u.a. eine Polizeibeamtin schlug.
Der Mann wurde anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen.
Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.
Die Polizei ermittelt gegen den 79-Jährigen nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch.
Der 79-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen- Am Donnerstag (18.06.2026) kam es in der Behringerstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.
Gegen 13:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife Personen an einer offenen Feuerstelle am Lechufer. Es stellte sich heraus, dass gegen einen 33-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg vorlag.
Nach Bekanntgabe des Haftbefehls durch die Polizeibeamten flüchtete der Mann zu Fuß und stieß hierbei einen Polizeibeamten zu Boden und kratzte eine Polizeibeamtin.
Der 33-Jährige konnte eingeholt und verhaftet werden.
Der Richter setzte im weiteren Verlauf den Haftbefehl außer Vollzug.
Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Ein Beamter war nicht mehr dienstfähig.
Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Augsburg / B17 – Am 18.09.2026 (Donnerstag) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, Fahrtrichtung Süden, auf Höhe der Bgm.-Ackermann-Straße.
Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer vom Einfädelstreifen auf die B17 ein und kollidierte hierbei mit einem bevorrechtigen 76-jährigen Lkw-Fahrer.
Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gegen die Mittelleitplanke geschleudert.
Der Lkw verlor aufgrund des Zusammenstoßes Betriebsstoffe, welche vor Ort gebunden werden mussten.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 39.000 Euro.
Die Unfallörtlichkeit musste für die Zeit der Unfallaufnahme und aufgrund der Reinigungsarbeiten gesperrt werden.
Verletzt wurde niemand.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
Der Autofahrer sowie der Lkw-Fahrer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Zusmarshausen – Im Zeitraum von 17.06.2026 (Mittwoch) bis 18.06.2026 (Donnerstag) kam es zu einem Dieseldiebstahl an einem Lkw auf einem Parkplatz an der A8 Richtung München.
Ein bislang unbekannter Täter brach den Tankdeckel des Lkw auf und entwendete Dieselkraftstoff.
Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen eines Vergehens des besonders schweren Falls des Diebstahls an einem Kraftfahrzeug.
Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: