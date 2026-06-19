Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

FORCHHEIM. Donnerstagnachmittag versuchten Telefonbetrüger an das Ersparte eines 67-Jährigen zu gelangen. Der Mann durchschaute den Trick und ermöglichte die Festnahme eines Geldabholers durch die Polizei Forchheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging gegen den Mann Untersuchungshaftsbefehl.

Am Donnerstag gegen 13 Uhr rief ein Unbekannter bei dem Mann aus dem Forchheimer Stadtteil Burk an. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte dem 67-Jährigen die gängige Geschichte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Zur Sicherung und Registrierung seiner Wertgegenstände solle er diese nun an einen Polizeibeamten übergeben. Der Forchheimer ließ sich jedoch nicht täuschen. Während er zum Schein auf die Forderung einging, verständigte er zeitgleich den Polizeinotruf. Als der Abholer wie vereinbart an der Wohnanschrift erschien und die vorbereitete Tasche voller vermeintlicher Wertgegenstände abholte, schritten die echten Polizeibeamten ein und nahmen den 31-jährigen Ukrainer fest.

Am Freitagvormittag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Amtsanmaßung gegen ihn. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bamberg in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei Bamberg geführt.