NÜRNBERG. (576) Am Freitagmorgen (19.06.2026) teilte ein Zeuge mehrere Plakate mit politischem Inhalt in den Werbevitrinen im Nürnberger Osten mit. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte öffneten die Schaukästen unter anderem am Rathenauplatz, Laufertorgraben und in der Sulzbacher Straße, um dort politische Plakate anzubringen. Dies stellte der Mitteiler gegen 08:00 Uhr fest und verständigte die Polizei. Es entstand kein Sachschaden.

Das Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl