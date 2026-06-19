OBERTRUBACH, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 7.10 Uhr und 12.30 Uhr. Die Täter schlugen ein Fenster des Wohnhauses ein und verschafften sich so Zugang zu dem Anwesen im Gemeindeteil Geschwand, welches ortmittig an der Staatsstraße 2191 liegt.

Im Inneren entwendeten die Unbekannten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Geschwand beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.