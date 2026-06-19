PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West weist auf erhebliche Verkehrsbehinderungen am Samstag, den 27.06.2026, hin. Hintergrund ist eine angekündigte Versammlung im Bereich der Fernpassstraße (B179), die umfangreiche Verkehrsbeschränkungen nach sich ziehen wird. Von nicht unbedingt erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol rät die Polizei an diesem Tag ab.

Aufgrund einer angekündigten Versammlung kommt es am Samstag, dem 27.06.2026, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einer Vollsperrung der Fernpassstraße. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Füssen/Reutte und Nassereith/Rastanlage.

Die Maßnahmen der österreichischen Behörden werden sich deutlich auf den grenzüberschreitenden Verkehr auswirken und auch das bayerische Straßennetz betreffen.

Auf Grundlage der Informationen der Landesregierung Tirol rät die Polizei dringend davon ab, am 27.06.2026 nicht zwingend notwendige Fahrten in Richtung Tirol zu unternehmen. Bereits im Vorfeld der Sperrzeiten ist mit erheblichen Rückstaus zu rechnen.

Auch mögliche Ausweichstrecken über das Autobahnkreuz Memmingen Richtung Lindau (A96) über die Reintalautobahn (A14) sowie über das Autobahnkreuz Ulm Richtung München/Salzburg (A8) in Richtung Inntaldreieck über Kiefersfelden (A93) auf die Inntalautobahn (A12) werden nach derzeitigem Erkenntnisstand stark belastet sein.

Im gleichen Zeitraum, am 27.06.2026 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wird das Hahntenjoch ebenfalls für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Polizei wird für verkehrslenkende Maßnahmen auf und entlang der A7 und zur Überwachung der Durchfahrtsverbote vor Ort sein. (PP Schwaben Süd/West)

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