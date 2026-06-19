STRAUBING. Am 11.06.2026 fand im Großen Saal der Polizeiinspektion Straubing die offizielle Eröffnung der Wanderausstellung „Antisemitismus in Bayern – Judenhass heute“ der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern statt.

Hierzu durfte Polizeipräsident Roland Kerscher, stellvertretend für das Polizeipräsidium Niederbayern als ausrichtende Behörde, Frau Anna Zisler und Frau Achatz-Käuffert von der Israelitischen Kultusgemeinde Straubing-Niederbayern, Herrn Dritten Bürgermeister der Stadt Straubing Peter Stranninger, Herrn Landrat Tobias Beck, Herrn Timo Payer als Präsident des Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes und Herrn Christian Gessenharter sowie Herrn Thomas Reulbach von der Bayerischen Justizvollzugsakademie in Straubing als Ehrengäste begrüßen. Zudem waren die Dienststellenleiter und Führungskräfte des Polizeipräsidiums Niederbayern anwesend.

RIAS Bayern dokumentiert Antisemitismus auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und ist als Anlaufstelle für Betroffene und Zeuginnen und Zeugen ein zivilgesellschaftliches Sprachrohr für Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse. RIAS sensibilisiert so die Gesellschaft für Antisemitismus und dessen Auswirkungen auf die Betroffenen.

Nach Grußworten von Peter Stranninger und Tobias Beck stellte Herr Tobias Eisch von RIAS Bayern als Hauptverantwortlicher die Wanderausstellung mit ihren Inhalten und Hintergründen vor. Die Ausstellung geht niederschwellig den Fragen nach, was Antisemitismus eigentlich ist, welche Auswirkungen er auf Betroffene hat und wie man auf Antisemitismus reagieren kann. Ziel der Ausstellung ist die weitere Sensibilisierung von Polizeiangehörigen und ihre Handlungskompetenz im Umgang mit Antisemitismus weiter zu stärken.

Um die Ausstellung möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeipräsidiums Niederbayern zugänglich zu machen, wird sie im einmonatigem Buchungszeitraum neben dem Standort Straubing auch in den Polizeiämtergebäuden Landshut und Passau angeboten.

Auf dem Bild von links nach rechts:

PVP Werner Sika, Frau Achatz-Käuffert (Israelitische Kultusgemeinde Straubing/Niederbayern), Frau Anna Zisler (Israelitische Kultusgemeinde Straubing/Niederbayern), Herr Peter Stranninger (Dritter Bürgermeister d. Stadt Straubing), PP Roland Kerscher, Herr Tobias Beck (Landrat Landkreis Straubing-Bogen), Herr Tobias Eisch (Hauptverantwortlicher d. Ausstellung RIAS Bayern), Herr Christian Gessenharter (Leiter d. Bayerischen Justizvollzugsakademie), Herr Timo Payer (Präsident d. Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes), LRD Ellen Wagner (Leiterin Abteilung Polizeiverwaltung)

Veröffentlicht: 19.06.2026, 09.00 Uhr