OBEROSTENDORF. Am Freitag, den 19.06.2026, um 00:07 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein Notruf wegen eines Brandes in einer landwirtschaftlichen Scheune im Ortsteil Gutenberg bei Oberostendorf ein. Bei ihrem Eintreffen lokalisierte die Feuerwehr einen Vollbrand in einer Scheune, in der Heu- und Strohballen sowie diverse landwirtschaftliche Maschinen gelagert waren. Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigem Kenntnisstand auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert. Vor Ort waren insgesamt rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberostendorf, Westendorf und Germaringen sowie eine Rettungsdienstbesatzung im Einsatz. Im Zuge des Brandes entstand kein Personenschaden. Die ersten polizeilichen Ermittlungen an der Brandstelle wurden von Beamten der Polizeiinspektion Kaufbeuren sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei Kaufbeuren. (KPI Memmingen/KDD)