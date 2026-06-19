ILLERTISSEN. Am 18.06.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es in Tiefenbach zu einem Vollbrand einer Gartenhütte. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren Vöhringen, Bellenberg, Tiefenbach und Illertissen waren vor Ort und löschten den Brand. Es wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 20.000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizeiinspektion Illertissen geführt. (PI Illertissen)

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