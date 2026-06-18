18.06.2026, Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

BAD WÖRISHOFEN. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29, zwischen Weicht und Stockheim. Hierbei kollidierte ein Kraftrad mit einem Kleinkraftrad. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-jährige Motorradfahrer schwer verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden. Der 84-jährige Rollerfahrer verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5.000,- Euro. Der genaue Unfallhergang bedarf weiterer Abklärung. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. (PI Bad Wörishofen)

 

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