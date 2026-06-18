BAD WÖRISHOFEN. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29, zwischen Weicht und Stockheim. Hierbei kollidierte ein Kraftrad mit einem Kleinkraftrad. Bei dem Zusammenstoß wurde der 26-jährige Motorradfahrer schwer verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden. Der 84-jährige Rollerfahrer verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5.000,- Euro. Der genaue Unfallhergang bedarf weiterer Abklärung. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. (PI Bad Wörishofen)

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