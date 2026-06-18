Dietfurt a. d. Altmühl, Lkr. Neumarkt i.d.OPf. Im Bereich von Dietfurt a. d. Altmühl kam es am heutigen Nachmittag, gegen 14:10 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwei Segelflugzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es während des Fluges vermutlich zu einer Kollision zwischen zwei Segelflugzeugen im Luftraum. Ein Pilot konnte sein Segelflugzeug noch sicher auf einem Flugplatz notlanden. Der zweite Pilot verließ sein Flugzeug mit dem Fallschirm. Das Segelflugzeug stürzte anschließend ab. Der Absturzort liegt südlich von Pestenrain.

Der Pilot, der in Beilngries notgelandet ist und im Anschluss den Notruf getätigt hat, wird vorsorglich durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Der zweite Pilot, der sein Flugzeug mit dem Fallschirm verließ, konnte unweit vom Absturzort angetroffen werden. Dieser erlitt nach aktuellem Stand leichte Verletzungen. Die Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen werden durch die Polizeiinspektion Parsberg koordiniert.