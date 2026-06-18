OLCHING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK, 18.06.2026_Am Mittwoch, den 10.06.2026 kam es in Olching während einer Busfahrt zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 13-jährigen Jugendlichen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Das Mädchen befand sich auf dem Heimweg von der Schule und nutzte hierzu den MVV-Linienbus der Linie 843.

Gegen 13.37 Uhr stieg im Stadtgebiet von Olching ein ihr unbekannter Mann in den Bus ein und setzte sich direkt neben die 13-Jährige.

Als sie gegen 13.40 Uhr an der Haltestelle an der Hauptstraße aussteigen wollte, bemerkte sie, dass der Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt hatte und daran manipulierte.

Die Geschädigte verließ den Bus wie geplant an der Haltestelle.

Beschreibung des Täters:

Männlich, ca. 170 – 180 cm groß, Glatze, dunkelhäutig, trug eine weiße Wolljacke und führte eine braune Aktentasche aus Leder mit sich

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann machen können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.