Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Am Mittwoch (17.06.2026) kam es zu einem Schmorbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heilig-Kreuz-Straße.
Gegen 22:45 Uhr verständigte die Wohnungsnehmerin den Notruf. Nach Öffnung der Wohnung durch die Einsatzkräfte konnte eine massive Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.
Verletzt wurde niemand.
Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt an einem Küchengerät ausgegangen.
Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (16.06.2026), 22.30 Uhr, bis Mittwoch (17.06.2026), 06.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter zwei E-Bikes der Marke Cone samt Schloss von einem Fahrradständer in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.
Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, zu melden.
Haunstetten - Am Sonntag (14.06.2026) im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 16.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto.
Das Fahrzeug parkte in der Roggenstraße. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 EUR.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Lechhausen - Am Dienstag (16.06.2026), 15.00 Uhr bis Mittwoch (17.06.2026), 16.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Zaun.
Ein 57-jähriger Kleingarteninhaber stellte am Mittwochmorgen einen Schaden an seinem Zaun, sowie diverse Fahrzeugteile, unter anderem Teile eines Außenspiegels, vor seinem Grundstück in der Derchinger Straße fest. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr der unbekannte Täter mit seinem Auto gegen den Zaun und entfernte sich im Nachgang unerkannt. Das Fahrzeug müsste deutliche Schäden an der Karosserie, sowie einen fehlenden Spiegel aufweisen.
Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf rund 5.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.
Hochfeld - Am Mittwoch (17.06.2026) befuhr ein 51-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto die Hochfeldstraße.
Gegen 16.00 Uhr kontrollierte die Polizei den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.
Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 51-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den Mann.
Der 51-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Inningen – Am Donnerstag (18.06.2026) brachen unbekannte Täter in einen Kiosk in der Oktavianstraße ein.
Gegen 02.15 Uhr konnte ein 26-jähriger Anwohner wahrnehmen, dass sich mehrere Personen durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu dem Geschäft verschafften.
Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter mehrere Artikel.
Der 26-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden.
Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens und Beuteschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.
In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Augsburg um Mithilfe.
Zeugen, welche tatrelevante Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden. Hierunter zählen insbesondere auffällig fahrende oder wartende Fahrzeuge und / oder auffällige Personen.
Landkreis Augsburg – Wie bereits lokal berichtet kam es seit April 2026 im Gemeindebereich Dinkelscherben und Zusmarshausen zu insgesamt vier Kleinbränden. Betroffen hiervon waren Böschungen an Straßen, ein Müllcontainer an einer Schule, sowie zwei Brände in bewaldetem Gebiet.
Durch die Brände kam es zu einem Gesamtschaden von rund 21.000€. Verletzt wurde durch die Brände niemand.
Auf Grund der Erstermittlungen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Zusmarshausen ergab sich im weiteren Verlauf ein Zusammenhang zwischen den Bränden. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen.
Im Zuge der umfangreichen Folgeermittlungsmaßnahmen gelang es den Brandermittlern einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg als Verursacher festzustellen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 18-Jährigen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.
Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Schwabmünchen – Am Mittwoch (17.06.2026) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Schwabmünchen Schwerpunktkontrollen zum Thema „Alcohol & Drugs“ durch und beteiligten sich damit an der von 15.06. bis 21.06.2026 stattfindenden, europaweiten ROADPOL-Aktionswoche.
Im Kontrollzeitraum konnten die Beamten rund 130 Fahrzeuge feststellen und kontrollieren.
Neben allgemeinen Verkehrsverstößen wie bspw. einem Rotlichtverstoß und mehreren Verstößen wegen fehlender Insassensicherung, stellten die Beamten insgesamt fünf Fahrzeugführer fest, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Darüber hinaus wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher im Rahmen der Kontrolle nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte.
Gegen die betroffenen Personen wurden die entsprechenden Straf-, bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.
Des Weiteren ergab sich ein besonders aufsehenerregender Fall. Ein 37-jähriger Autofahrer nahm die Kontrollstelle wahr und drehte in auffälliger Weise um. Die Beamten holten den Mann ein und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann Cannabis in niedrigem dreistelligen Grammbereich, sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und ein Einhandmesser mit sich führte.
Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.
Die Polizei ermittelt gegen den 37-Jährigen nun u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis und wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz.
Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Dillingen – Bereits am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr ereignete sich auf einem Betriebsgelände eines Wertstoffhofes in der Straße Nachtweide ein Diebstahl.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten drei bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Betriebsgelände und entwendeten von dort mehrere hundert Kilogramm Kupfer und Messing. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die drei Täter waren bei der Tatausführung mit einem roten Mercedes Kastenwagen unterwegs.
Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Verdachts des Bandendiebstahls.
Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Tatfahrzeug (Mercedes Kastenwagen in rot) machen können, werden gebeten, sich unter 09071/56-0 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden.
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