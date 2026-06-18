Innenstadt – Am Mittwoch (17.06.2026) kam es zu einem Schmorbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heilig-Kreuz-Straße.

Gegen 22:45 Uhr verständigte die Wohnungsnehmerin den Notruf. Nach Öffnung der Wohnung durch die Einsatzkräfte konnte eine massive Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Verletzt wurde niemand.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt an einem Küchengerät ausgegangen.