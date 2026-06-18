FÜRTH. (573) Ein aufmerksamer Bürger beobachtete am Mittwoch (17.06.2026) einen Mann dabei, wie er einen Brückenpfeiler in der Ulmenstraße besprühte, und verständigte umgehend die Polizei. Noch im Umfeld der Tatörtlichkeit konnte ein 21-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen werden.



Gegen 15:45 Uhr ging der Hinweis des aufmerksamen Zeugen bei der Polizeiinspektion Fürth ein. Sofort ausgerückte Streifen konnten den 21-jährigen Deutschen noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Der durch die Schmiererei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Fürth hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl