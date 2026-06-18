Gemeinsame Presseerklärung der Landeshauptstadt München und des Polizeipräsidiums München

900. Aktionstag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Im Zeitraum vom 1. bis 30. Juni 2026 beteiligt sich das Polizeipräsidium München im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ an einer bayernweiten Verkehrsschwerpunktaktion zur Erhöhung der Sicherheit auf Landstraßen. Auch wenn sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München nur wenige typische Landstraßen befinden, sind die Kontrollthemen auch für die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet und im Landkreis relevant. Unter anderem stehen Geschwindigkeit und Ablenkung durch beispielsweise Handy am Steuer im Fokus, da es sich hierbei mit um die Hauptursachen für Verkehrsunfälle handelt.

Im Rahmen dieser Verkehrssicherheitskampagne fand am Mittwoch, 17. Juni 2026, auf dem Marienplatz in der Münchner Innenstadt ein Aktionstag des Polizeipräsidiums München mit Beteiligung des Mobilitätsreferats der Landeshauptstadt München statt. Dabei waren sowohl Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie Vertreterinnen und Vertreter des Mobilitätsreferats vor Ort und dienten als Ansprechpartner für die interessierten Bürger.

Bei einem Pressetermin zur Mittagszeit stellten Münchens Polizeivizepräsident Christian Huber, sowie Georg Dunkel, Mobilitätsreferent der Landeshauptstadt München, die Aktion der Öffentlichkeit vor.

Ziel der Veranstaltung war es, die Gefahren des Straßenverkehrs – insbesondere die Folgen überhöhter Geschwindigkeit – anschaulich zu vermitteln. Hierzu wurde unter anderem der polizeiliche Präventionsanhänger ausgestellt. Das darin präsentierte Unfallwrack eines Fahrzeugs, das in ein illegales Kraftfahrzeugrennen verwickelt war, diente als eindringliches Mahnmal und verdeutlichte die oftmals lebensverändernden Folgen rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr. 2025 verloren sechs Menschen bei Geschwindigkeitsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München ihr Leben. Weitere 47 Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt.

Darüber hinaus bot das Format „Popcorn with a Cop“ die Möglichkeit, bei kostenlosem Popcorn mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen. Dabei konnten Fragen und Anliegen zur Verkehrssicherheit sowie zu allgemeinen polizeilichen Themen erörtert werden.

Zusätzlich beteiligte sich das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München mit dem Pop-up-Fotostudio „Dein Foto für Münchens Straßen“ an der Veranstaltung. Im Rahmen eines interaktiven Fotospiels konnten Besucherinnen und Besucher verschiedene Verkehrssituationen nachstellen und sich dabei mit dem Thema “Geschwindigkeit im Straßenverkehr“ auseinandersetzen.

Der Verkehrspräventionstag wurde bei sonnigem Wetter gut besucht, der Austausch zwischen allen Beteiligten erwies sich dabei als durchweg gewinnbringend. Das neue Werbemittel der Münchner Polizei, der „Schutzengel-Duftbaum“ mit dem Münchner Kindl, wurde von den Teilnehmenden sehr gut angenommen und soll als sichtbare Erinnerung im Fahrzeug dazu beitragen, im Straßenverkehr stets aufmerksam zu sein und zusätzlich gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern.