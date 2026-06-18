Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaftt Würzburg vom 18.06.2026

Festnahme mehrerer Tatverdächtiger - Umfangreiche Ermittlungen nach Diebstahlserie - Untersuchungshaft angeordnet

DARSTADT UND SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwochmorgen konnte die Polizei mehrere Männer festnehmen, die im dringenden Verdacht stehen, für eine Serie von Diebstählen aus Solarparks verantwortlich zu sein. Die umfangreichen Ermittlungen und operativen Maßnahmen, ausgehend von der Kriminalpolizei Nürnberg, ergaben sich nach mehreren Taten in Baden Württemberg, Mittelfranken und Unterfranken.

Festnahme auf frischer Tat

In der Nacht zum Mittwoch sollen sich mehrere Personen Zutritt zu einem Solarpark in Darstadt verschafft und Kupferkabel im Wert eines sechsstelligen Betrages in Fahrzeuge geladen haben. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten am Morgen in mehreren Fahrzeugen im Bereich Sommerhausen und Winterhausen insgesamt zehn Personen im Alter zwischen 19 und 50 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit festgenommen werden. Zwei bislang unbekannten Personen gelang die Flucht. Sie konnten im Rahmen einer weiteren Suche am Donnerstagvormittag nicht mehr angetroffen werden.

Serie von Solarpark-Einbrüchen und umfangreiche Ermittlungen im Vorfeld

Die Gruppierung geriet bereits seit einigen Wochen ins Visier der Ermittlungen der Polizei. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, für mehrere Diebstähle aus Solarparks in der Region verantwortlich zu sein. Die Kriminalpolizei Würzburg hat in der Folge Ermittlungen eingeleitet. Nach Zusammenhängen mit weiteren Kabeldiebstählen in Baden-Württemberg, Mittelfranken und Unterfranken wurden die umfangreichen Ermittlungen in zielgerichteter Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Nürnberg und den zuständigen Staatsanwaltschaften vorangetrieben. Die Schadenshöhe der Diebstähle liegt nach bisherigen Schätzungen im unteren, siebenstelligen Bereich.

Richter erlässt Untersuchungshaftbefehle

Die zehn festgenommenen Tatverdächtigen wurden am Mittwoch und Donnerstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls gegen die Männer. Sie sitzen seither in Justizvollzugsanstalten ein.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.