Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Anwohner der Max-Reger-Straße, wie ein Mann die Terassentür seines Nachbarn eintrat und die Wohnung ging. Kurzerhand alarmierte der Zeuge über Notruf die Polizei. Der mutmaßliche Einbrecher konnte zwar zunächst zu Fuß flüchten, wurde aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte festgenommen. Bei der Festnahme des 40-jährigen Deutschen fanden die Polizisten Bargeld und Medikamente, die er aus der Wohnung zuvor entwendet hatte. Da der Mann bei der Festnahme Widerstand leistete und sich aggressiv verhielt, ordneten die Beamten eine Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus an. Sowohl der Tatverdächtige als auch die Polizisten blieben dabei unverletzt.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten.