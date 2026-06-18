PASSAU. Am kommenden Wochenende finden im Stadtgebiet Passau mehrere größere Veranstaltungen sowie Versammlungen statt. Vor diesem Hintergrund ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen sowie zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Neben einer parteipolitischen Veranstaltung in der Dreiländerhalle sind mehrere Versammlungen im Stadtgebiet angemeldet. Darüber hinaus findet mit dem sog. INNRUN eine Laufveranstaltung statt, die sich überwiegend auf den Bereich des Messegeländes erstreckt. Zudem wird an der Ortspitze ein Kulturfestival durchgeführt.

Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen und Versammlungen wird die Polizei mit einer erhöhten Anzahl an Einsatzkräften im Stadtgebiet präsent sein. Ziel ist es, die Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Bevölkerung zu gewährleisten und einen möglichst störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen sicherzustellen.

Verkehrshinweise

Rund um die Dreiländerhalle, der Pionierstraße sowie im gesamten Stadtgebiet Passau können deshalb zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, dies bei den Reiseplanungen zu berücksichtigen, gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen, entsprechende Bereiche nach Möglichkeit zu meiden und ggf. öffentliche Verkehrsmittel im Bereich Passau zu nutzen.

Die Bundesautobahn A3 ist zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Hengersberg von Freitag, 19. Juni 2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2026, 01:00 Uhr, voll gesperrt. Zusätzlich ist die Bahnstrecke von Obertraubling nach Passau gesperrt. Reisende werden gebeten, sich rechtzeitig über mögliche Ausweichrouten sowie alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Aktuelle Verkehrshinweise können auch auf dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Niederbayern fortlaufend abgerufen werden. Der WhatsApp-Kanal ist unter folgendem Link erreichbar: WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Niederbayern