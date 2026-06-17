DURACH. Bereits am Abend des 15.02.2026 kam es in Durach im Zusammenhang mit dem Ende einer Beziehung zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 16-Jährige verabredete sich mit zwei jungen Männern um den Geschädigten vor dem Hintergrund einer Trennung unter einem Vorwand aus dem Haus zu locken, sodass die zwei Mittäter ihn unter der Nutzung eines Schlagstocks zusammenschlugen. Der Geschädigte konnte selbst noch den Notruf wählen und seine Ex-Freundin sowie einen der Mittäter benennen, ehe er mehreren Notoperationen unterzogen werden musste. Bereits am 21.02.2026 wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den identifizierten 18-jährigen Beschuldigten vollzogen.

Durch die Polizeiinspektion Kempten wurden umfangreiche und anspruchsvolle Ermittlungen aufgenommen, um den bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter zu identifizieren. Aufgrund dieser Ermittlungen konnte nunmehr ein weiterer Beschuldiger ermittelt werden. Auch gegen ihn wurde wegen der vorliegenden Tat ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und vollzogen.

Obwohl sich die Tat im Allgäu ereignet hatte, wurden und werden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Augsburg geführt, da alle Tatverdächtigen ihren Wohnsitz im Großraum Augsburg haben.

Die bereits bekannten Beschuldigten wurden von dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Augsburg zu Haftstrafen von jeweils über zweieinhalb Jahren verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Der 20-jährige wird sich in einem eigenen Verfahren verantworten müssen. Für ihn gilt bislang die Unschuldsvermutung. (PI Kempten)

Bezugsmeldung vom 17.02.2026:

Gefährliche Körperverletzung

DURACH. Am Sonntag kam es in der Bahnhofstraße gegen 21:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 18-jährige Geschädigte traf sich mit seiner 21-jährigen deutschen Ex-Lebensgefährtin. Im Anschluss begleitete der Geschädigte sie noch zum Bahnhof. Ein 28-jähriger Deutscher sowie ein weiterer bislang unbekannter Täter kamen hinzu. Zunächst kam es zum verbalen Streit zwischen dem Geschädigten und den zwei Männern sowie der Ex-Lebensgefährtin. Der 28-Jährige schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, sodass er zu Boden ging. Der unbekannte Täter schlug laut Angaben des Geschädigten mit einem Teleskopschlagstock auf seinen Rücken ein. Zudem versuchte der 28-Jährige mit einem Klappmesser in Richtung seines Bauches zu stechen, verfehlte ihn jedoch. Der Geschädigte rief nach Hilfe, worauf sich alle Personen fußläufig entfernten. Der Geschädigte kam zur medizinischen Versorgung ins Klinikum. Die PI Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. (PI Kempten)

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